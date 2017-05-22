تعليم مكة : فتح باب الترشيح للابتعاث الخارجي لدارسة الماجستير والدكتوراة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تعميماً بتاريخ : 21/ 8/ 1438هـ لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها ( بنين ) بشأن الإعلان لشاغلي الوظائف التعليمية بها، عن فتح باب الترشح للابتعاث للدراسة في الخارج ” للحصول على درجتي الماجستير و الدكتوراة ” .

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على رفع مستوى التطوير الأكاديمي لجميع منسوبيها، حيث تقرر فتح باب الترشح للدارسة بنظام الابتعاث للعام الدارسي 1438/ 1439هـ، وفق شروط وضوابط الابتعاث للدارسة في الخارج ( لدراسة الماجستير والدكتوراة) الواردة في تعميم معالي وزير التعليم رقم 351236502 وتأريخ 28/ 6/ 1435هـ، فيما تم تحديد آخر موعد لاستقبال ملفات المتقدمين يوم الخميس الموافق: 4/ 11/ 1438هـ، علما بأن استقبال الطلبات سيكون على الإيميل التالي الخاص بالابتعاث المرفق مع شروط الابتعاث الواردة في التعميم:

– للماجستير بنين: m.scho.moe.sa@gmail.com

– للدكتوراة بنين: d.scho.moe.sa@gmail.com