البيت الأبيض: ترمب سيلتقي مع «مجلس التعاون الخليجي» سنوياً - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وافق على الاجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي سنويا، مضيفا أن الجلسات ستركز على مراجعة التطورات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف بشكل عام.

وأفاد المسؤول، بأنه سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق، خلال ساعات، وذلك في ختام زيارة ترامب للمملكة، حيث شارك في 3 قمم بالرياض، وشهد توقيع اتفاقيات مع المملكة تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، حسبما قال في خطابه أمام أكثر من 55 من قادة العالم الإسلامي.

وكان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الأمريكية بعنوان «إعلان الرياض» أكد الشراكة الوثيقة بين قادة الدول العربية والإسلامية وأمريكا لمواجهة التطرف والإرهاب، وإدانة مواقف النظام الإيراني العدائية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.