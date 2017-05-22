التجارة تكشف فوائد التراخيص الممنوحة لشركات استثمار أمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن فوائد تراخيص الاستثمار الممنوحة للشركات الأمريكية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدة أنها ستساهم في توطين الوظائف.

وأوضحت الوزارة، أنها منحت تراخيص لـ 23 شركة استثمار أمريكية كبرى، مشيرة إلى أنها ستوفر آفاقا مهنية قيمة للشباب السعودي، وأن الشركات ستكون ملتزمة بنسب التوطين المحددة وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسيتوجب عليها تعيين مواطنين في مناصب قيادية خلال السنوات الخمس الأولى من عملها في السوق المحلية، كما ستلتزم بتدريب أكثر من 30% من المواطنين.

وأكدت الوزارة أن شروط التراخيص الممنوحة لهذه الشركات تلزمها خلال السنوات الخمس الأولى بتحقيق واحد أو أكثر من الشروط المتمثلة في تصنيع 30% من منتجاتها الموزعة محليا في المملكة، وتخصيص 5% كحد أدنى من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج بحثية وتطويرية، وتأسيس مركز موحد لدعم الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع.

وتعمل الشركات الأمريكية التي منحت تراخيص الاستثمار في قطاعات المواصلات والخدمات اللوجستية والمصارف والصناعات التحويلية.