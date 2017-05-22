تقرير تقصي أسباب كارثة سيول الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد مصادر مطلعة، أن تقرير لجنة تقصي أسباب كارثة سيول الطائف سيرفع إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قريبا.

وأوضحت المصادر، أن التقرير حمل شركة الكهرباء جزءاً من المسؤولية بسبب وجود خطوطها في مسار مشروع عبارة حي العقيق، الأمر الذي صعّب من تصريف المياه والتسبب في تراكمها ببعض المواقع.

وكشفت المصادر، عن تواصل أمانة الطائف مع الشركة لإنهاء عملها في هذا الموقع ونقل الخطوط إلا أن الشركة طلبت مليون ريال وفصل الكهرباء عدة أيام عن حي العقيق لإتمام الأمر دون التسبب في وقوع أية مخاطر على السكان، لترد الأمانة بتقديم وعد للشركة بتوفير هذا المبلغ، مؤكدة أن التقرير رصد وجود عدة شعاب تصب داخل قلب المحافظة كونها تحتاج لاعتماد تنفيذ مشاريع تصريف، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار التقرير إلى أن سيول «وج» لم تأت عبر الوادي وإنما كانت منقولة من الجبال في اتجاه الغمير والعزيزية والشعلة، إلى جانب ضعف عبارة حي المتنزه وعدم ميولها الكافي لاستيعاب المياه بشكل سريع.