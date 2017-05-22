خبيرة صحية تحذر من ترك كيس الشاي في الكوب لفترة طويلة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نبهت خبيرة الصحية فانيتي سموت، من ترك أكياس الشاي في الكوب لفترة طويلة، مؤكدة أن غلي الشاي يعد أفضل من وضع كيس الشاي في الكوب مدة طويلة.

وعللت سموت، أن ترك كيس الشاي بالكوب لفترة يسبب عددا من المشاكل الصحية، كاشفة أن الفترة الطويلة التي يبقاها الكيس في الكوب لا تؤثر فقط على مذاق الشاي وتجعله أكثر مرارة أو تجعل لونه داكنا، لكنه يؤدي إلى تسرب مادة الكافيين بكمية كبيرة.

وأضافت، أن الشاي الداكن يترك بقعا على الأسنان، ناصحة بعدم إبقاء الكيس لأكثر من 5 دقائق في الكوب الكبير، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.