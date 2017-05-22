الوفد السوداني يغادر الرياض بعد المشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

الوفد السوداني يغادر الرياض بعد المشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية
غادر الفريق طه أحمد الحسين وزير الدولة ومدير مكتب فخامة الرئيس السوداني ورئيس الوفد الرياض أمس الأحد، بعد المشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية .
وكان في وداعه بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي ، السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن بن جعفر ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسئولين .
ابومصطفي السوداني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يوفق حكومه وشعب البلدين الي مافيه منفعه للبلدين والشعبين الصديقين بل الاخوه والي مافيه صلاح للامه العربيه والاسلاميه وياريت كل الشعوب تتفق في الرائ وحفظ الله البشير قائدنا وسلمان ملكنا ومن خلفكم ثائرون