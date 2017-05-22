الوفد السوداني يغادر الرياض بعد المشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

غادر الفريق طه أحمد الحسين وزير الدولة ومدير مكتب فخامة الرئيس السوداني ورئيس الوفد الرياض أمس الأحد، بعد المشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية .

وكان في وداعه بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي ، السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن بن جعفر ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسئولين .