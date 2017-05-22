كوريا الشمالية تؤكد نجاح التجربة الصاروخية الباليستية الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

أكدت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى، مشيرة إلى أن الصاروخ بات جاهزًا لاستخدامه في عمليات عسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأن الزعيم الكوري كيم جونغ-أون أشرف بنفسه على التجربة الصاروخية، ووافق على نشر منظومة السلاح.

والصاروخ الذي أطلق هو من طراز بوكغوكسونغ-2، النسخة البرية من الصواريخ التي تطلق من غواصة والتي تستخدم وقودًا صلبًا يتيح اشتعالاً فوريًا، وأطلق من بوكشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية واجتاز 500 كلم قبل أن يسقط في بحر اليابان.