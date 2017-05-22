زملاء الشهيد «الغامدي» يروون تفاصيل واقعة استشهاده في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

انتشلت القوات الخاصة، جثمان الشهيد مظلي علي بن عبدالله الغامدي، الذي استشهد خلال مشاركته بإحدى المهام المتقدمة داخل الأراضي اليمنية، وتقام صلاة الجنازة وتشييع جثمانه، يوم الثلاثاء المقبل، بمحافظة الطائف.

وروى بعض زملاء الشهيد الغامدي، تفاصيل الإصابة التي استشهد على إثرها، مؤكدين أنها لم تكن الأولى من نوعها بل وقعت له أكثر من إصابة لكنه يعود دوما إلى الصفوف الأمامية لدحر الأعداء.

وأضافوا أن بعض المتمردين يعرفون الشهيد جيدا كونه كان يتنبأ بخططهم ويوقعهم في فخاخ ينصبها بنفسه في الطرق التي يتخذونها للتحرك والاتجاه نحو حدود المملكة، موضحين أنه كان يعيش بالجبال أكثر من ثكنته العسكرية.