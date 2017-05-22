بالفيديو والصور.. استقبال حافل للطلاب الفائزين بجائزة «ناسا» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا لوصول الطلاب المشاركون في مسابقة «إنتل إيسف 2017» بأمريكا الذي تنظمه وكالة «ناسا»، إلى مطار الملك خالد بالرياض أمس الأحد.

ولقى الطلاب استقبالا حافلا لدى وصولهم إلى المملكة، وفي مقدمتهم المواطن أحمد الربيعة لاستقبال ابنته سارة التي فازت بجائزة أفضل مشروع من شركة ناسا بالمسابقة؛ بالورود.

وأظهر مقطع فيديو، الطلاب داخل الطائرة وهم يرفعون العلم ويرددون النشيد الوطني، فيما أظهرت صور لحظة استقبال الطلاب المشاركين في المهرجان بحفاوة بالغة.

وحاز 4 طلبة الجمعة الماضية، على مراكز متقدمة في مسابقة «إنتل إيسف» العالمية؛ حيث احتل المركز الثالث كل من الطالبتين نادية المطلق ودانا الخالدي، إلى جانب الطالب عمار أمير، فيما حازت الطالبة سارة الربيعة المركز الرابع.