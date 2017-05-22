المعلم المصاب بطلق ناري يروي تفاصيل الاعتداء عليه داخل مدرسته - صحيفة صدى الالكترونية

المعلم المصاب بطلق ناري يروي تفاصيل الاعتداء عليه داخل مدرسته
كشف المعلم فهد الحارثي، الذي تعرض للاعتداء بطلق ناري داخل مدرسته، أمس الأحد، تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني بعد مرور ساعات قليلة.
وأوضح الحارثي، أنه فوجئ بتهجم أحد الأشخاص الذي تربطه به صلة قرابة واعتدائه عليه دون ذكر أسباب باستخدام عصا، مشيرا إلى أن الجاني ضربه في أنحاء متفرقة بجسده وأثناء محاولة مقاومته والإفلات منه أخرج الجاني مسدسا وأصابه بطلق ناري في قدمه، مؤكدا أنه سيتواصل مع الجهات الأمنية والقضائية بعد خروجه من المستشفى للحصول على حقوقه التي كفلها النظام، رافضا بشكل قاطع التنازل عن حقه.
مطـــــــــر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 1575 ] نشر منذ 4 دقائق
نحن كالعادة شتمنا الطلاب صاعدا فصاعدا ونازلا فنازلا , واتضح اخيرا ان الامر خلاف بين شخصين ولا علاقة للطلاب به من قريب او من بعيد ,وحدوثها داخل المدرسة كان يمكن ان يؤدي الى مالا يحمد عقباه وتذهب ارواح بريئة لا ناقة لها بالامر ولا جمل بسبب رعونة بعض الناس وهذا يبين لك ان الحقيقة التي يتم عرضها من قبل الصحافه قد يتم تحويرها وتحريفها بعناوين المقصود منها التهويل وتضخيم الموضوع وصرفه عن مساره الحقيقي للحصول على اكبر عدد من القراء او المشاهدين — اقول تراكم مصختوها —– ويجب على الجهات المعنية ان تفرض حضر على نشر اي موضوع قيد التحقيق والمسائلة منعا لنشر معلومات كاذبه او مغلوطة —