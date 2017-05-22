المعلم المصاب بطلق ناري يروي تفاصيل الاعتداء عليه داخل مدرسته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف المعلم فهد الحارثي، الذي تعرض للاعتداء بطلق ناري داخل مدرسته، أمس الأحد، تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني بعد مرور ساعات قليلة.

وأوضح الحارثي، أنه فوجئ بتهجم أحد الأشخاص الذي تربطه به صلة قرابة واعتدائه عليه دون ذكر أسباب باستخدام عصا، مشيرا إلى أن الجاني ضربه في أنحاء متفرقة بجسده وأثناء محاولة مقاومته والإفلات منه أخرج الجاني مسدسا وأصابه بطلق ناري في قدمه، مؤكدا أنه سيتواصل مع الجهات الأمنية والقضائية بعد خروجه من المستشفى للحصول على حقوقه التي كفلها النظام، رافضا بشكل قاطع التنازل عن حقه.