بالفيديو.. شاب يكشف لحظات العثور على الطالبة «طيبة» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف الشاب محمد فايز المطيري، عن لحظات العثور على الطالبة المختفية طيبة محمود آل جاسم، موضحا تفاصيل ومكان العثور عليها، إضافة إلى الحالة التي وجدها عليها وطلبها الأول منه.

وأكد الشاب أنه عثر على طالبة المرحلة المتوسطة طيبة، في حالة انهيار وبكاء شديد، مساء أمس الأحد في أحد شوارع الرياض أثناء توجهه بصحبة والدته وشقيقه إلى أحد المستشفيات في حي العليا، مضيفا أنه سارع باتجاه الطالبة وأوقفها عارضا عليها المساعدة.

وأوضح أنه في البداية كانت تبكي وتسير باتجاه أحد الشوارع بالقرب من طريق العروبة مرتديةً الزي المدرسي دفعه إلى التوقف والاقتراب منها، وأوقفها بعدما تأكد من أنها الطالبة طيبة التي انتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفائها، مشيرا إلى أن والدته تدخلت في الأمر وتحدثت معها لتهدئتها؛ حيث طلبت منها ماءً وأن تجري اتصالاً بوالدها، وهو ما جرى بالفعل قبل أن تأتي الجهات المختصة وتتسلمها، مشيراً إلى أن الطالبة لم يظهر عليها آثار اعتداء.