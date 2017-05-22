بالفيديو.. معلمون يحتفلون بنجاح طالب يتيم في طريف - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قدم معلمو إحدى المدارس الأهلية بمحافظة طريف، لفتة أبوية تجاه طالب يتيم بالاحتفال بنجاحه، وذلك عندما حضر وحيدا لاستلام شهادة النجاح، فيما حضر باقي الطلاب بصحبة آبائهم.

وتداول الرواد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المعلمين بالمدرسة وهم يحتفلون على أصوات الأهازيج والأناشيد، بنجاح الطالب اليتيم، من الصف الأول الابتدائي، معبرين له عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بنجاحه، ما كان له أثر كبير في رسم الابتسامة على محياه، والتي بدت واضحة في المقطع، بعد أن غمروه بتلك المشاعر الأبوية الصادقة.

وتفاعل المغردون مع الفيديو الذي لقى استحسانًا وإعجابًا كبيرين، مشيدين بالفيديو وبالمعلمين، وداعين لهم بحسن الجزاء، وأن يكونوا قدوة لباقي منسوبي التعليم في التعامل مع الطلاب الأيتام وأمثالهم، ممن هم في حاجة للدعم النفسي والمعنوي.