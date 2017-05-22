نائب أمير القصيم يؤكد دور الجامعة في الحفاظ على شباب الوطن - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أكد الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أهمية دور الجامعة في ترسيخ القيم ومفاهيم اللحمة الوطنية والأمن والأمان والتنمية المستدامة ، والحفاظ على شباب الوطن من خلال إيجاد البرامج الوطنية الهادفة ، واصفاً الجامعة بأنها منبراً فكرياً ودعامة أساسية في بناء الوطن لما تملكه من خطط استراتيجية متقدمة تحقق تطلعاتها في تلبية احتياجات سوق العمل واهتمامات المجتمع من خلال تنفيذها للعديد من البرامج.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير القصيم أمس الأحد بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم.

وقد عبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه , متمنين له العون والتوفيق ، كما قدم سمو نائب أمير منطقة القصيم شكره على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن.