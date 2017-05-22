«انفوجراف».. عقوبات مخالفي قواعد العمل مع الوافدين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، أمس الأحد، عن عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين، من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ونشرت المديرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «انفوجراف» يشتمل على جميع عقوبات الموقعة على مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين، ودعت جميع الوافدين المخالفين الموجودين في المملكة، إلى سرعة الاستفادة من الأمر السامي الكريم والإعفاءات الممنوحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة «مرحل»، ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم.