«تركة الراجحي» تعلن قيمة مبيعات «مخطط القدس» بالكامل «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف مجلس تصفية عقارات تركة صالح الراجحي، عن انتهاؤه من بيع المساحة الإجمالية لمخطط القدس، البالغ 707.946 مترا مربعا.

وأعلن المجلس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «بحمد الله انتهي مزاد مخطط القدس ببيع كامل المخطط، والذي يضم 563 قطعة تجارية وسكنية، توزعت في 41 بلوك، بارك الله للجميع وشكرا لثقتكم».

وبلغت القيمة الإجمالية لبيع المخطط 950 مليون ريال، ويضم 41 بلوك تتضمن 476 قطعة أرض سكنية تتراوح مساحتها من 600 إلى 900 متر مربع ، و87 قطعة أرض تجارية تتراوح مساحتها من 900 إلى 1200 متر مربع، فيما يتراوح عدد القطع في البلوكات من 5 إلى 28 قطعة في البلوك الواحد .

