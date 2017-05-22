أسباب إلغاء مزادا علنيا للإبل السائبة في ظهران الجنوب - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت محافظة ظهران الجنوب عن أسباب إلغاء مزادا علنيا للإبل السائبة بالمحافظة، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء تفاديا للغرامات من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكدت المحافظة أن قرار إلغاء المزاد العلني بسبب تفشي مرض الجرب بين العشرات من الإبل السائبة، موجهة بتشكيل لجنة عاجلة من عدة جهات حكومية لوضع آلية لحل مشكلة الإبل السائبة المصابة بمرض الجرب، بعدما أصبح مشهد تواجد الحظائر وسط أحياء المدينة وتركها سائبة طوال اليوم يمثل خطورة على حياة الناس، بحسب صحيفة الوطن.

وأوضحت المحافظة أن تفاقم المشكلة بسب تعمد أصحاب الإبل تركها ترعى في الحدائق العامة، وفي جزر المسطحات الخضراء في الشوارع الرئيسية؛ مسببة حوادث مميتة لعابري الطريق الدولي.