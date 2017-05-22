نتنياهو: القدس ستظل دائما عاصمة إسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، تمسك بلاده بمدينة القدس كعاصمة دائمة لها، وذلك عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل، الذي يصلها اليوم الإثنين.

وأوضح نتنياهو، خلال احتفالات الذكرى الـ 50 لاحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، والتي أقيمت قرب أسوار البلدة القديمة من المدينة: «الليلة أقول للعالم بكامله، وبأوضح طريقة ممكنة، إن القدس كانت وستظل دائماً عاصمة إسرائيل».

وتابع: «أقول للعالم بصوت واضح، القدس كانت دائما، وستكون إلى الأبد عاصمة إسرائيل؛ جبل الهيكل ( الحرم القدسي ) ، وحائط المبكى ( حائط البراق ) سيبقيان دائما تحت السيادة الإسرائيلية».