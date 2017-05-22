مجلس الأمن يبحث الثلاثاء تجربة باليستية لكوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يجتمع مجلس الأمن، غدا الثلاثاء، لبحث تجربة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا ظهر الأحد، بطلب من الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع سيبحث البرنامج النووي لبيونغ يانغ، وتجربتها الصاروخية الأخيرة.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الكورية الجنوبية، في بيان لها أمس الأحد، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخًا “مجهول الهوية”، في منطقة قريبة من مدينة بيونغان، دون تحديد نوعه.

وذكر البيان أن الصاروخ تم إطلاقه باتجاه بحر اليابان، وأنه تقدم لمسافة 500 كيلومتر، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.