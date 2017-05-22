بالصور.. «سيلفي» الحريري مع ولي العهد وولي ولي العهد: «أهل الخير» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

التقط رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الأحد، صورة «سيلفي» مع ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وحرص الحريري على نشر الصورة على صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليها: «بين أهل الخير.. معا عملنا لإنجاز الاستقرار ودائما معا لإرساء السلام والوحدة والحفاظ على عروبتنا، نعم، دائما! القمة العربية الإسلامية الأمريكية».