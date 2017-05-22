بالفيديو.. تيلرسون يكشف تفاصيل صفقة الأسلحة الموقعة مع المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، عن تفاصيل صفقة التسليح التي وقعتها المملكة مع الولايات المتحدة أول أمس السبت، مؤكدا أن الصفقة ستشمل التدريب على الأسلحة والدعم الفني لها.

‏وأكد تيلرسون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية ‏عادل الجبير أمس الأحد، ‏أن الصفقة ستكون في أسلحة حرس الحدود ضد الأعمال الإرهابية، وحرس الحدود البحرية، والدفاع الجوي، والصواريخ الدفاعية الجوية، وأمن المعلومات والاتصالات.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن صفقة الأسلحة ستعمل على دعم قوات المملكة في وجه تهديدات النظام الإيراني في المنطقة، مؤكدا أن تزويد المملكة بتلك الأسلحة سيخفف الحِمل على القوات الأمريكية في جلبها إلى المنطقة، مضيفا أن الجميع يعلم أن هذه المجالات هي ما تعده الولايات المتحدة الأكثر أهمية لأمنها.