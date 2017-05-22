بالفيديو.. كلمة «إيفانكا ترامب» في ملتقى «مغردون» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

عبرت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على حسن الاستقبال والضيافة الكريمة.

وأشادت إيفانكا ترامب، خلال كلمتها في ملتقى مغردون 2017، الذي تنظمه مؤسسة «مسك» الخيرية، برؤية المملكة 2030، والتي وصفتها بالرائعة، معبرة عن شكرها لولي ولي العهد لرؤيته وعمله الدؤوب .

وأكدت إيفانكا أن جيل الشباب هم جيل الريادة، في كافة المجالات، موضحة أنها التقت اليوم بالكثير من السعوديين والسعوديات من رواد الأعمال، واستمعت لهم وتعرفت على التحديات التي تواجههم، مشيرة إلى أن جيل الشباب قادر على بناء السلام والأمل والحب، وأن في هذا اليوم انضم 50 من قادة العالم العربي والإسلامي إلى والدها، من أجل قيم الوحدة والتفاؤل.

وبينت أن الجيل الحالي سوف يوصل رسالته للعالم بصوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمناهضة الأفكار المتطرفة، مشيدة بالمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي افتُتح اليوم، واستغرق ‏بناؤه 30 يوما فقط.‏

وأشادت مستشارة الرئيس الأمريكي بكرم الضيافة والترحاب اللذين لقيتهما في المملكة، بعد أن سمعت كثيرًا عن ذلك في الشرق الأوسط، معبرة عن أن ما رأته يفوق ما سمعته بكثير.