مستوطنون يعتدون على ناشط فلسطيني ويحطمون مركبة بالضفة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

اعتدى مستوطنون يهود، مساء أمس الأحد، على فلسطيني، وحطموا إحدى المركبات، بعد أن اقتحموا قرية بورين جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة، إن «مستوطنون هاجموا القرية، واعتدوا على الناشط منير قادوس؛ ما تسبب له برضوض، موضحا أنهم استهدفوا مركبة الناشط الحقوقي، زكريا السدة؛ ما أدى لتضررها».

وتشهد قرية بورين مواجهات، بين الحين والآخر، نتيجة اعتداءات المستوطنين المتكررة على أهالي القرية وممتلكاتهم وأراضيهم، حسب الشهود.