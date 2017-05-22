جامعة الطائف تستقبل ١٣٠ متدربا وطالبا في برنامج تنمية المهارات الإعلامية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

سجل أكثر من ١٣٠ إعلاميا وطالبا جامعيا في دورات برنامج تنمية المهارات الإعلامية التي تنظمها جامعة الطائف بالتعاون مع «إعلاميون»، وذلك لمدة أربعة أيام.

ويقدم الدورات أعضاء «إعلاميون» المحترفون في مجال التدريب الإعلامي المتخصص، حيث يبدأ البرنامج بدورة تحرير الخبر الصحفي يقدمها مؤسس إعلاميون وعضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين سعود الغربي.

وخصص اليوم الثاني لدورة بناء الصورة الذهنية ويقدمها نائب رئيس إعلاميون ورئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الطائف الدكتور علي الضميان، وتتناول الدورة بناء الصورة للشخصيات والمؤسسات والأماكن، فيما خصص اليوم الثالث للدورة لمهارات التسويق الإلكتروني ويقدمها عضو إعلاميون ومدير التسويق في مركز الرياض للمعارض سلمان العطاوي، الذي يقدم فيها الأساليب الحديثة للتسويق الإلكتروني مع التركيز على تطبيقات السوشيال ميديا.

ويأتي في اليوم الأخير دورة صناعة المحتوى الإعلامي التي يقدمها عضو إعلاميون ومدير مركز التدريب في هيئة الإذاعة والتلفزيون ماجد الغامدي مؤلف كتاب صناعة المحتوى الإعلامي وأحد الخبرات التدريبية في مجال الإعلام.

وأكد وكيل جامعة الطائف للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع الدكتور تركي الثبيتي، أن عقد جامعة الطائف لهذه الدورات الحيوية والاحترافية والمطلوبة للجميع كمهارات حياتية، يأتي منطلقا من المسؤولية الاجتماعية لجامعة الطائف في توفير التطوير المهني لأبناء المنطقة وطلابها، لافتاً النظر إلى أن الإعلام أصبح شيئا أساسياً في حياة الأفراد والمجتمعات، ولا يمكن لأي إنسان يعيش في الألفية الثالثة الاستغناء عنه.

وأبدى الثبيتي سعادته بالإقبال الكبير الذي لقيه برنامج المهارات الإعلامية الذي يقدمه ملتقى إعلاميون، مشيراً إلى أن البرنامج ينسجم مع رؤية الوطن المستقبلية رؤية ٢٠٣٠ ويمثل مشاركات الجامعات في هذا التكامل المعرفي والعلمي الذي يترجم أهداف الرؤية، داعياً أبناء الطائف للاستفادة من خبرات المدربين الذين يمثلون نماذج مشرقة في الإعلام السعودي.

ووعد وكيل جامعة الطائف للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع، طلاب الجامعة وأبناء المنطقة باستمرار نهج الجامعة في تقديم التطوير المهني الاحترافي المجاني , منوها أن ذلك يأتي من منطلق واجب ورسالة الجامعة السامية في النهوض بالمجتمع وخدمته.

ومن جهته، قال الأمين العام لإعلاميون ناصر الغربي بأن حضور إعلاميين من خلال إدارته وخبراته الثرية المتمثّلة في مجموعة المتدربين الذي يقدمون باقة من الدورات المهنية في مختلف مجالات الإعلام، هو تطبيق للمسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها الإعلاميون تجاه المجتمع وزملاء المهنة والمهنة نفسها.

وأوضح الغربي أن هذه هي النسخة الثانية من البرنامج التي تنظم بالطائف بعد أن عقدت النسخة الأولى بالرياض، مبيناً أن البرنامج الثالث سيعقد في المدينة المنورة والرابع في مدينة جدة وأن هناك جدولة للطلبات التي يتلقاها إعلاميون من جهات حكومية وجامعية، ولَم يستبعد عقدها مرة أخرى في الطائف، استجابة لحجم الطلب المتزايد عليها. وأضاف أن البرنامج الذي صممته لجنة التدريب في إعلاميون يتضمن نحو ١٥ دورة إعلامية مهنية متنوعة فيها جزء يقدم للنساء من خلال مدربات من عضوات الملتقى تم تأهيلهن لهذا الغرض. وسيقوم معالي مدير الجامعة الدكتور حسام زمان بتسليم شهادات الدورة للمتدربين في حفل ختامي يتضمن تكريم المدربين والقائمين على البرنامج.