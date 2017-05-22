نائب أمير القصيم: الشباب نواة للمستقبل والأداة الفاعلة في التنمية والتطوير - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أكد نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، أن مجالس الشباب نواة للمستقبل، وأوجدت للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة همومهم ووضعها على طاولة الحوار أمام صاحب الصلاحية واقتراح الحلول والعمل على تحقيقها .

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس الأحد، أمين مجلس شباب القصيم دهش بن عبدالعزيز الدهش يرافقه رؤساء مجالس الشباب بمحافظات المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير المنطقة .

وأشار إلى أن الشباب هم الأداة الفاعلة في التنمية والتطوير من خلال ما يمتلكونه من قدرات جعلتهم جزءاً مهماً في مسيرة التنمية، ليعود ذلك بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ، متمنياً لهم ولمجالسهم التوفيق بما يخدم شباب المنطقة فيما فيه صلاحهم واستقامتهم ، مقدماً سموه الشكر على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله تعالى أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن.

من جانبه عبر رؤساء مجالس الشباب بمحافظات منطقة القصيم عن شكرهم وامتنانهم لسمو نائب أمير منطقة القصيم على لقاء سموه والاستماع لتوجيهاته وآرائه التي ستكون عوناً لهم بإذن الله في تحقيق تطلعات شباب المنطقة .