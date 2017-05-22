بالصور.. نائب أمير الرياض يرعى حفل «اليوم العالمي للمتعافين من السرطان» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رعى الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأحد، فعاليات اليوم العالمي للمتعافين من السرطان 2017، التي نظمتها الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان الدكتور محمد بن احمد الكنهل، أن الجمعية تقيم فعالية المتعافين من السرطان للسنة الثامنة على التوالي، لعرض تجاربهم بهدف رفع روح الأمل لمحاربين السرطان ، مؤكدا أن عرض هذه التجارب يمنح الأمل في إمكانية الشفاء التام منه بإذن الله .

وكرم الأمير محمد بن عبد الرحمن، المتعافين والجهات الراعية والداعمة للحفل، كما تسلم درعاً تكريماً مقدماً من الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان لدعمه المستمر لهم .

وافتتح نائب أمير الرياض، المعرض المصاحب حيث تضمن ست منصات للتوزيع والتوقيع على كتب المتعافين من السرطان بدعم من الجمعية لنشر ابداعاتهم ، كما شارك كلا من مستشفى قوى الأمن ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ومدينة الملك فهد الطبية ، ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومستشفى الملك خالد الجامعي ، ومدينة الملك عبد العزيز بالحرس الوطني ، بالإضافة الى جمعية سند لسرطان الأطفال ، وجمعية انا زهرة لسرطان الثدي ، وجمعية مكافحة السرطان بالأحساء ، وغيرها من الجمعيات التي ترعى مرضى السرطان .