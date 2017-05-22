الرئيس اليمني: التحالف قطع شوطا كبيرا في معركة إنهاء الانقلاب الدموي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن دول التحالف العربي قطعت مع الحكومة الشرعية شوطا كبيرا في معركة إنهاء الانقلاب الدموي ‏المتخلف والتصدي للمشروع الفارسي واستعادة الدولة اليمنية والحفاظ على وحدتها ‏واستقرارها وتمكين الشرعية من بسط نفوذها على كامل التراب الوطني . ‏

وقال هادي في كلمة له بمناسبة احتفال بلاده بمرور الذكرى السنوية الـ27 لقيام الوحدة بين ‏الشمال والجنوب، إن اليمن ستظل سياجاً منيعاً وحامياً لدول الخليج والدول العربية ‏والعالم وعدم تحولها إلى قاعدة إيرانية فارسية لابتزاز الجيران وتهديد العالم في سبيل وهم ‏مشروعها الامبراطوري التوسعي الزائف . ‏

وأضاف الرئيس اليمني، في كلمته التي بثتها «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية»: أن دول التحالف ‏العربي أثبتت لليمن وللمجتمع الدولي التزامهما تجاه أمن واستقرار ووحدة ‏ومصلحة الشعب اليمني . ‏

وأثنى الرئيس اليمني، على جهود دول الخليج العربية ومساهمتها في وضع حلول لرأب الصدع ‏الوطني ومنحها الكثير من الأمل لليمنيين في الشمال والجنوب وفي الداخل والخارج، مبينا ‏أن الشرعية والتحالف العربي أجهضا الحلم الفارسي إلى الابد ‏في تحويل اليمن إلى ‏قاعدة تبتز من خلالها جيرانها والمنطقة العربية والعالم . ‏