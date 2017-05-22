الرئيس اليمني: التحالف قطع شوطا كبيرا في معركة إنهاء الانقلاب الدموي - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس اليمني: التحالف قطع شوطا كبيرا في معركة إنهاء الانقلاب الدموي
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن دول التحالف العربي قطعت مع الحكومة الشرعية شوطا كبيرا في معركة إنهاء الانقلاب الدموي المتخلف والتصدي للمشروع الفارسي واستعادة الدولة اليمنية والحفاظ على وحدتها واستقرارها وتمكين الشرعية من بسط نفوذها على كامل التراب الوطني .
وقال هادي في كلمة له بمناسبة احتفال بلاده بمرور الذكرى السنوية الـ27 لقيام الوحدة بين الشمال والجنوب، إن اليمن ستظل سياجاً منيعاً وحامياً لدول الخليج والدول العربية والعالم وعدم تحولها إلى قاعدة إيرانية فارسية لابتزاز الجيران وتهديد العالم في سبيل وهم مشروعها الامبراطوري التوسعي الزائف .
وأضاف الرئيس اليمني، في كلمته التي بثتها «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية»: أن دول التحالف العربي أثبتت لليمن وللمجتمع الدولي التزامهما تجاه أمن واستقرار ووحدة ومصلحة الشعب اليمني .
وأثنى الرئيس اليمني، على جهود دول الخليج العربية ومساهمتها في وضع حلول لرأب الصدع الوطني ومنحها الكثير من الأمل لليمنيين في الشمال والجنوب وفي الداخل والخارج، مبينا أن الشرعية والتحالف العربي أجهضا الحلم الفارسي إلى الابد في تحويل اليمن إلى قاعدة تبتز من خلالها جيرانها والمنطقة العربية والعالم .
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