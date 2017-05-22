بالصور.. «العويس» يرعى حفل ختام أنشطة ابتدائية الرقي الأهلية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

‏رعى مدير مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ أحمد بن سعود العويس، وبحضور عدد من المشرفين التربويين وأعضاء مجلس الإدارة وقادة المدارس حفل ختام الأنشطة الطلابية لإبتدائية الرقي الأهلية .

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة قائد المدرسة الأستاذ عقال المالكي، رحب فيها بالضيوف واستعرض في كلمته ما حققته المدرسة من الانجازات خلال هذا العام، مشيرا إلى أن المدرسة أقامت أكثر من 85 برنامجا وفعالية مختلفة، وحصلت المدرسة على عدد من المراكز المتقدمة في الألعاب الرياضية والمسابقات الثقافية .

وألقى مدير مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ أحمد العويس كلمة توجيهية لأبنائه الطلاب وزملائه المعلمين شكر خلالها قائد المدرسة وأثنى على الجهود التي تبذلها المدرسة في سبيل الرفع من مستوى الطلاب التحصيلي واهتمامها بالأنشطة الطلابية .

‏وفي ختام الحفل كرم مدير مكتب التعليم الطلاب المشاركين في فعاليات الأنشطة الطلابية خلال العام وكذلك طلاب الصف السادس الذين تخرجوا من المدرسة هذا العام، ثم قدمت المدرسة درعاً تذكارياً لمدير المكتب بهذه المناسبة ثم التُقطت الصور التذكارية.