بالفيديو.. تعقيب خادم الحرمين على صيغة الصلاة على النبي لملك الاردن - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تعقيب خادم الحرمين على صيغة الصلاة على النبي لملك الاردن
عقب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على صيغة الصلاة على النبي التي افتتح بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلمته في قمة الرياض.
وكان جلالة الملك عبد الله قد قال مفتتحاً كلمته: بسم الله الرحمن والرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين.
وبعد انتهاء كلمة العاهل الأردني، توجه الملك سلمان له بالشكر، موضحاً الطريقة الصحيحة للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، قائلاً: هكذا تكون الصلاة عليه،قبل أن يعطي الكلمة للرئيس المصري.
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 55 دقيقة
ملك الأردن قاصد هذه الصيغة اللي جابها ليقول انا هاشمي ومن ذرية النبي الهاشمي ويعرف العالم كله اني هاشمي من نسل محمد صلى الله عليه وسلم . هم حتى الأردن أضافوا على اسمه الهاشمي ليصبح المملكة الأردنية الهاشمية . بس الملك سلمان الله يحفظه كان في الموعد وعرف مغزاه وعلمه كيف بصلي على النبي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26742 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههههه باالفعل انا من سمعته نطق بكلمة الهاشمي ، حسيت بأنه يهدف للفت الإنتباه لنفسه ,,
,,, بس ملكنا حفظه الله مافوتها ،، عدلها له ونبهه للطريقة الصحيحه ,,,
ـــــــ اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد .
ــــــ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد .