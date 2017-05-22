بالفيديو.. تعقيب خادم الحرمين على صيغة الصلاة على النبي لملك الاردن - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

عقب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على صيغة الصلاة على النبي التي افتتح بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلمته في قمة الرياض.

وكان جلالة الملك عبد الله قد قال مفتتحاً كلمته: بسم الله الرحمن والرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين.

وبعد انتهاء كلمة العاهل الأردني، توجه الملك سلمان له بالشكر، موضحاً الطريقة الصحيحة للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، قائلاً: هكذا تكون الصلاة عليه،قبل أن يعطي الكلمة للرئيس المصري.