بسبب حب زوجها للحلوى امرأة تحيك فستاناً من 10 آلاف غلاف بلاستيك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حاكت امرأة من ولاية بنسلفانيا الأمريكية ثوباً زاهياً من أغلاف بلاستيكية لقطع الحلوى التي ظلت 5 سنوات تجمع فيها .

وفي حين تبدو حياكة ثوب من الورق المشمع المستخدم لتغليف الحلويات أمراً سخيفاً بالنسبة للبعض، إلا أن إيملي سيلهايمر أمضت نحو نصف عقد من الزمن، لإكمال هذا العمل الفريد من نوعه.

القصة بدأت عندما كانت إيملي تدرس في الجامعة، حيث التقت بزوجها مالاشي، والذي صادف أنه من عشاق الحلويات، وعرض عليها علبة من هذه الحلويات، ودأب على ذلك في كل مرة كان يلتقيان فيها.

وأدركت إيملي عند نقطة معينة، أنها يمكن أن تفعل شيئاً ما من أغلفة الحلويات في حال قامت بجمعها، لذلك طلبت من زوجها أن يحتفظ بجميع الأغلفة، حتى تتمكن من تصنيع الثوب الذي كانت تحلم به.

إلا أن جمع أكثر من 10 آلاف غلاف لقطع الحلوى بمساعدة زوجها والأهل والأصدقاء لم يكن التحدي الوحيد الذي واجهته إيملي، حيث توجب عليها تصنيف هذه الأغلفة حسب لونها، وكي كل منها، ومن ثم جمعت الأغلفة المتشابهة باللون مع بعضها البعض، قبل أن تقوم بحياكتها للحصول على هذا الثوب.

وكان تصنيع هذا الثوب من أغلفة قطع الحلوي مجرد بداية بالنسبة لإيملي، حيث تحول هذا الأمر إلى هواية بالنسبة لها، حيث بدأت بتصميم العديد من النماذج باستخدام مواد معاد تدويرها.