رسالة أعتذار من طفل للحكومة للاعتذار عن سرقة قلم - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أرسل طفل في الصف الرابع رسالة إلى الحكومة في ولاية أوريغون الأمريكية، يعتذر فيها عن سرقته قلماً وبعض حبات البندق من مبنى الكابيتول، خلال زيارة قام بها في وقت سابق من هذا العام.

وقال الطفل المدعو صامويل ، لم تكن هذه الأشياء ملكاً لي، وكان من الخطأ أن آخذها، وأنا آسف للغاية على ذلك ، وأضاف ، ” أرجو أن تسامحوني أنتم وسكان أوريغون ” .

ولم يكتف صامويل بالاعتذار، حيث أرفق مع الرسالة الموجهة إلى حاكم ولاية أوريغون القلم الذي سرقه، لكنه على الأغلب قام بأكل حبات البندق.

ومن جانبه قال حاكم أوريغون في صفحته على الفيس بوك “بعد خطاب الاعتذار وإعادة القلم، أصدر عفواً رسمياً عن صامويل، ونأمل أن يكون القلم تذكار لزيارتك إلى مبنى الكابيتول، ونتطلع إلى عودتك في المستقبل القريب “.