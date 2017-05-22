 تدشين الحساب الرسمي لـ«اعتدال» على تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

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تدشين الحساب الرسمي لـ«اعتدال» على تويتر

تدشين الحساب الرسمي لـ«اعتدال» على تويتر
عادل الحربي(صدى):

أطلق الأحد، الحساب الرسمي على تويتر لمركز اعتدال ، لمواجهة التطرف.

ودشن مساء الأحد ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ،الذي يعتبرالمرجع الأول عالميا في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال في العالم أجمع.

و تقوم رسالة المركز على رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، خصوصا و أن مجال تغطية المركز يمتد لـ 7 قارات حول العالم والشبكات الإلكترونية.


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