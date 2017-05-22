كيف يكافح مركز «اعتدال» الفكر المتطرف حول العالم «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أطلق مساء اليوم الأحد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ،الذي يعتبرالمرجع الأول عالميا في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال في العالم أجمع.

و تقوم رسالة المركز على رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، خصوصا و أن مجال تغطية المركز يمتد لـ 7 قارات حول العالم والشبكات الإلكترونية.

و يتميز مركز ” اعتدال ” بتفوقه التقني في الجانب الفكري، ودقة غير مسبوقة في التصنيف والتحليل تبلغ 80%، ومحاكاة جميع اللغات واللهجات، بالإضافة إلى التعاون الدولي برؤية مشتركة، وفق محاور رئيسية للعمل ترتكز على الرصد والتحليل و التفاعل،حيث يقوم فريق التحليل بمراقبة 100 قناة إعلامية عالمية، وتحويل محتواها إلى نص بمختلف اللغات الموجودة في العالم.

كما يتمتع المركز بتفوق تقني غير مسبوق في مجال مكافحة الفكر المتطرف وأنشطته، عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بوجه عام ، وذلك بتطوير برمجيات مبتكرة وعالمية المستوى قادرة على رصد وتحليل وتصنيف أي محتوى متطرف، وبدرجة غير مسبوقة من الدقة ، مما يتيح آفاقاً جديدة في مجال مكافحة هذا الفكر .