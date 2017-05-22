ميلان يتأهل للدوري الأوروبي بعد فوزه على بولونيا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

استعاد ميلان ذاكرة الانتصارات في ” السيري آ ” بعدما حقق فوزا متأخرا بثلاثة أهداف دون مقابل على ضيفه بولونيا خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الأحد، على ملعب ” سان سيرو ” ضمن مواجهات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبعدما فشل في هز الشباك خلال الشوط الأول، افتتح الجناح الإسباني الشاب جيرارد ديولوفيو باب التسجيل لـ ” الروسونيري ” في الدقيقة 69 قبل أن يؤمن الياباني كيسوكي هوندا الانتصار بالهدف الثاني بعدها بأربع دقائق.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع اختتم جيانلوكا لابادولا ثلاثية أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز يعود الفريق اللومباردي لتذوق طعم الانتصارات بعد خمس جولات شهدت ثلاثة تعادلات وخسارتين ليرتفع رصيده للنقطة 63 ويضمن رسميا العودة للظهور مجددا في البطولات الأوروبية منذ آخر مرة في موسم (2013-2014) عبر بوابة الدور التمهيدي بالدوري الأوروبي.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض كل من لومكا ريوني وجيوفاني سيميوني في الدقيقتين 32 و 54 على الترتيب، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد آدام ليايتش في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وأصبح رصيد جنوى 36 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد ” التورو ” عند 50 نقطة في المركز التاسع.

وسيُسدل الستار على مواجهات اليوم باللقاء الذي سيستضيف فيه لاتسيو نظيره إنتر ميلانو على ملعب ” الأوليمبيكو ” .