مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث مروع بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث مروع بمكة
توفيت امرأة وأصيب تسعة آخرون بإصابات مختلفة، إثر حادث مروري مروع بمكة المكرمة.
وقع الحادث في الطريق الدائري الثالث أمام المحكمة، وعلى الفور تم توجيه خمسة فرق إسعافية.
ونقلت حالة خطرة توفيت لاحقًا بالمستشفى، وحالتان متوسطتان إلى مستشفى النور التخصصي وسبع حالات بسيطة نقلت إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16275 ] نشر منذ 24 دقيقة
جهة كدي على الدايري
الله يرحمها
أنا مدري المتهورين هذيلن الى وين يبونا نوصل
هذي ثاني وحدة تموت فنفس المكان
وسبقها أبو حسن رحمةالله علية دهسوه وهو طالع من المحكمة.
ياعالم سوقوا بأدب وأحترام
ترى في بشر يبون يعيشون
كمن حرمة ترملت
وكمن طفل وطفلة تيتمو
وكمن أسرة فقدت معيلها
والسبب التهور وأستخدام الجوال أثناء القيادة.
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5569 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يعين
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16275 ] نشر منذ 8 دقائق
الناس هنا فمكه بالذات تسوق سياقة تخالف المنطق
أول مدينة في حالات الدهس على مستوى المملكة هي مكه للأسف
شباب أغلبهم طايشين
والله ياواحد ماسكينه المرور قبل فترة ورع
قاطع أشارة وعاكس سير
ويوم أتصلو على أبوه قال مالي دخل دقو على أمه🤔
حتى الكدادين يسوي حادث بألف ولا ألفين
علشان عشرةريال
يوقف فجأة فوسط الخط ولا يلف مسرع
حتى الهنود سواقين الليموزينات
لاصلاة ولاعبادة
وقت الفرض شوفوهم فالستين وفالحفاير جالسين بليموزيناتهم
الين ماتخلص الصلاة وينطلقون
معد صاروا يشتغلون فالبلد
توقف الهندي تقوله أبي محل كذا
يقولك أنا جديد مفي معلوم هازا مكان
مايبيه يبي جده
ذاقوا المئات معد يبغون العشرات والخمسات
وطايرين فالخطوط
والمشكلة رجال المرور يحبونهم مايسمعون فيهم.لو تتمشكل مع هندي
قلبو عليك كلهم
حوادثهم في كل زاوية
تنزل في مكه فوق. العشرة الف ليموزين يوميا
زحام على الفاضي
الواحد مايصدق يطلع من الزحمة علشان يحط رجلة
شوي الا هو محضر فحادث ووفيات
ياأخوان أحنا نتجهه للهاوية وللأنقراض
بلدنا كلن يسوق فيها
الهندي يسوق
والباكستاني يسوق
واليمني والمصري والأثيوبي والسوداني
والمراهق والطفل والشايب 70سنة
ويجيني مدير الأدارة يقول أحنا قفلنا عبارة الجاد وسوينا وفعلنا وتركنا
والزحام هوه هوه
من زود في زود
وين الحل مافي حل
حن نموت موت بطيء في ذا الخطوط
حسبي الله ونعم الوكيل
قسم بالله أحيان أجلس أسأل نفسي.معقولة هذيلن أوادم الي يسوقون ولا حيوانات
تنطيل وسرعة جنونية ولا يبي أحد يمشي قدامة ولا يتعداه
وأغاني وشيلات وأنشغال بالجوال
ولاشاف العسكري والبوم بيده
ركب حزام الأمان وقال أنا نظامي
ولاأنفك فالخط صار وحش
وكلها من هالزحام
خطوط وسيعة ونظيفة وسيارات فارهة وبنزين رخيص
وتلقانا أكثر بلد في وفيات الحوادث.