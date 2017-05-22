مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث مروع بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توفيت امرأة وأصيب تسعة آخرون بإصابات مختلفة، إثر حادث مروري مروع بمكة المكرمة.

وقع الحادث في الطريق الدائري الثالث أمام المحكمة، وعلى الفور تم توجيه خمسة فرق إسعافية.

ونقلت حالة خطرة توفيت لاحقًا بالمستشفى، وحالتان متوسطتان إلى مستشفى النور التخصصي وسبع حالات بسيطة نقلت إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر.