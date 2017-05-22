بالفيديو.. جهاز الرنين المغناطيسي «يشفط» مريض بمستشفى بنها المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لدكتور سيد القاضي رئيس جامعة بنها، يوضح تفاصيل تعطل جهاز الرنين المغناطيسي بالمستشفي، والذي تم تشغيله منذ أقل من شهر بتكلفة 20 مليون جنيه بعد شفطه أحد المرضى لمدة ربع ساعة.

وقال “القاضى” في مداخلة هاتفية ببرنامج ” 90 دقيقة ” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية ” المحور ” ، إنه تم إحالة الموضوع للتحقيق فوراً.

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن الجهاز له ساعات تشغيل تبدأ من الـ 8 صباحاً لـ 8 مساء فقط، لكن بعض العاملين بالمستشفى خالفوا ساعات التشغيل، وقرروا عمل أشعة رنين مغناطيسي لأحدى الحالات حوالي الساعة الرابعة فجرًا بالمخالفة لتعليمات المستشفي.

وتابع، أنه عند عمل الأشعة، والجهاز يعمل بالقوة المغناطيسية، تم إدخال الحالة داخل الجهاز بالترولي المصنوع من الحديد مما تسبب في شفط الحالة، ونتج عنه تعطل خزان الهيليم الذي يعمل به الجهاز، والذي يتكلف إصلاحه ما يزيد عن مليون جنيه.

