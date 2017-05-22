إيران تطلق 5 قذائف مورتر عبر الحدود إلى باكستان - صحيفة صدى الالكترونية

إيران تطلق 5 قذائف مورتر عبر الحدود إلى باكستان
قال مسؤولون أمنيون باكستانيون، إن إيران أطلقت 5 قذائف مورتر على الأراضي الباكستانية في إقليم سيستان-بلوشستان الجنوبي.
وأضاف المسؤولون – وفق ما نقله موقع ” جيو نيوز ” الباكستاني، مساء اليوم الأحد- أنه لم يتم إخطارهم بسقوط أية ضحايا أو خسائر جراء القصف الإيراني في بلوشستان.
وأشار الموقع إلى أنه الشهر الماضي، قُتل 10 جنود إيرانيين على الحدود مع باكستان في سيستان-بلوشستان، في عملية تبنتها جماعة ” جيش العدل ” الإيرانية المعارضة والمتمركزة في باكستان، والتي تهدف لرفع القمع عن المسلمين السنة البلوش بشكل خاص وفي إيران بشكل عام.
وحذرت إيران آنذاك باكستان بأنها ستضرب داخل أراضيها لتستهدف ” جيش العدل ” إذا لم تواجه الحكومة المسلحين الذين ينفذون هجمات عبر الحدود.
وذكر الموقع الباكستاني أن الأزمة تم حلها لاحقا من خلال الحوار بين مسؤولين من البلدين، وهدأت لهجة الخطابات بين الجانبين.
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