مارفيك يجتمع بلاعبي " الأخضر " - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

عقد الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، اجتماعاً بلاعبيه بعد نهاية مران الأحد وشرح مارفيك للاعبي الأخضر برنامج الفريق خلال فترة تواجده في فرانكفورت، وكشف عن الأهداف التي يسعى لتحقيقها من المعسكر.

وأكد المدرب الهولندي ثقته في اللاعبين، على تحقيق الأهداف المنشودة، قبل استئناف التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

يذكر أن منتخبنا الوطني يواجه مضيفه الأسترالي، في الثامن من شهر يونيه المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية.