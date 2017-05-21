الرئيس المصري يغادر الرياض بعد مشاركته في القمة - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس المصري يغادر الرياض بعد مشاركته في القمة
غادر، منذ قليل، فخامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له، الرياض، بعد مشاركته بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.
وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين.
عبد من عباد الله[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 29 دقيقة
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ابو شادي[ عدد التعليقات: 5569 ] نشر منذ 25 دقيقة
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محمد[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ 4 دقائق
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