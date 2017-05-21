الرئيس المصري يغادر الرياض بعد مشاركته في القمة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

غادر، منذ قليل، فخامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له، الرياض، بعد مشاركته بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين.