عشقي: أمريكا حددت ثلاثة سيناريوهات لانهيار النظام الايراني - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال اللواء الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والقانونية بالسعودية أن الولايات المتحدة حددت ثلاثة سيناريوهات في التعامل مع طهران، أولها مد الحبل لها حتى تخنق نفسها، ثم تشديد العقوبات عليها حتى ينهار النظام من الداخل، وثالثًا في حال لزم الأمر توجيه ضربات جراحية؛ لكي تضعف الوحدة الوطنية، ثم يؤدي ذلك لانهيار النظام.

وأضاف عشقي في حديثه لبرنامج ” نقطة حوار ” على شبكة ” بي بي سي ” البريطانية أن الشعب الإيراني ليس عدوًّا، لا للسعودية، ولا لدول مجلس التعاون الخليجي، إنما العدو هو النظام الإيراني، ويرى أنه لو عدل هذا النظام من توجهاته فإن إيران يمكن أن تكون جزءًا من المنطقة.

و أكد عشقي على إن وجود ترامب في المملكة يحقق أهدافًا عدة، أهمها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما يمثل بدوره عزلاً لإيران سياسيًّا ودوليًّا ” . متوقعًا أن يدرك الشعب الإيراني في ظل هذه الضغوط كيف أن حكومته تسير في الطريق الخطأ.