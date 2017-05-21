ولي العهد يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي الـ18 للأمن الصناعي غداً - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، المؤتمر والمعرض الدولي الثامن عشر للأمن الصناعي،يوم غد الاثنين.

ويهدف المؤتمر إلى بحث ومناقشة الاستراتيجيات والتدابير الوقائية وأساليب العمل المطبقة في البلدان المتقدمة في شؤون الأمن الصناعي، والاطلاع بإسهاب على أحدث تقنيات إدارة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، إلى جانب عرض التجارب والمنتجات والتقنيات والخدمات الحديثة التي تقدمها الشركات المشاركة، وتقديم شروح وافية عنها للمشاركين؛ لتوسيع دائرة التواصل بين الشركات المصنعة والمنشآت؛ إثراءً للمعرفة في مجالات الأمن الصناعي التي تشهد تنامياً مطرداً في السنوات الأخيرة

و يشارك فيه مجموعة من كبار التنفيذيين في شركات محلية وعالمية، كمتحدثين رئيسيين، منهم الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس يوسف البنيان، ورئيس شركة معادن المهندس عبدالعزيز الحربي والمدير التنفيذي للسلامة والأمن الصناعي في شركة أرامكو السعودية المهندس بدربن فهد القدران، بالإضافة إلى خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

كما سيشهد المؤتمر انعقاد 20 ورشة عمل في موضوعات مختلفة، منها: الأمن والسلامة، وحماية الشبكات، والمعدات التقنية، واستراتيجيات مكافحة الحرائق، وسلامة أنظمة مواقع العمل.

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات المعرض الدولي للأمن الصناعي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات وبدعم من وزارة الداخلية وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي.

وشهد المعرض مشاركة دولية وإقليمية واسعة من شركات القطاع الخاص والشركات العالمية بالإضافة إلى كبرى المؤسسات الوطنية مثل أرامكو وسابك ومعادن والجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة العليا للأمن الصناعي وقوات أمن المنشآت والدفاع المدني ودوريات الأمن وعلم والشركة السعودية للكهرباء وشركة التدريع للصناعة وغيرها. ويستمر المعرض حتى 27 شعبان 1438هـ الموافق 23 مايو 2017 م.

وزار المعرض في يومه الأول أكثر من 3000 شخص متخصص، وتتوزع معروضات الشركات المشاركة على ثلاث قاعات تتربع على مساحة إجمالية تبلغ 15000 متر مربع، ليكون بذلك أكبر معرض متخصص في الأمن والسلامة في المملكة العربية السعودية.

وشمل المعرض تقنيات حديثة تعرض مجموعة منها لأول مرة في المملكة، حيث شمل جناح شركة أرامكو جهاز محاكاة متقدم للغاية للتدرب على أنواع الحوادث وأفضل سبل التعامل معها، كما شمل جناح شركة التدريع للصناعة مجموعة من العربات المصفحة المصنعة محلياً التي لاقت اهتماماً كبيراً من زوار المعرض.