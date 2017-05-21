الحكم في قضية داهسي رجل الأمن في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية، اليوم الأحد، الحكم الابتدائي في قضية المتورطين بدهس رجل الأمن بكورنيش جدة بالسجن ابتداء من 5 سنوات إلى 18 سنة والجلد 100 جلدة سنويا بحسب مدة العقوبة.

وكانت دائرة القصاص والحدود بالمحكمة الجزائية، قد نظرت على البينات والقرائن المتعلقة بالمتهمين السبع من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وكان قرار الدائرة القضائية صرف النظر عن مطالبة الادعاء العام بتطبيق حد الحرابة على المتهمين، واكتفت بالعقوبة التعزيرية.

وحكم على المتهم الأول ” سعودي الجنسية ” بالسجن 18 عاما، في حين حكم على متهمين بالسجن 16 سنة، ومتهم بالسجن 15 سنة، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات.