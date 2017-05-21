استقبال حافل لولي ولي العهد أثناء دخوله ملتقى «مغردون» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تفاجأ حضور ملتقى “مغردون”، مساء اليوم الأحد، بمشاركة ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان .

وشهدت القاعة تصفيقا حارا من شباب المملكة والمشاركين، عقب حضور الأمير محمد بن سلمان.

وحضر الملتقى عدد من الشخصيات العامة العربية والإسلامية والعالمية.

وتهدف مؤسسة “ مسك الخيرية ” في الملتقى هذا العام، إلى حث الشباب على التعاون مع الحكومات والمنظمات ذات الصلة للتصدي للشائعات حول الإرهاب والتطرف على شبكات الإنترنت، وتوعية الشباب بضرورة حس المسؤولية عند استخدام الإنترنت وتأثيرهم الإيجابي على منصات التواصل الاجتماعي.