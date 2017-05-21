ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لمرة الـ 33 في تاريخه بعد الفوز على نظيره مالاجا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم في الجولة 38 والأخيرة من مسابقة ” الليجا ” على ملعبلا روزاليدا معقل مالاجا.

تقدم ريال مدريد عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من إيسكو انفرد بها رونالدو ليراوغ كاميني حارس ملالاجا ويسددها في الشباك.

وجاء الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيما بعد متابعة تسديدة راموس التي تألق بها كاميني لتصطدم بفاران وتذهب غلى بنزيما ليسجلها بسهولة في الشباك في ظل شكوك حول صحة الهدف لوقوع بنزيما في مصيدة التسلل.