 بالصور.. كشف حقيقة ارتداء «إيفانكا» زي نادي النصر - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصور.. كشف حقيقة ارتداء «إيفانكا» زي نادي النصر

بالصور.. كشف حقيقة ارتداء «إيفانكا» زي نادي النصر
ماجد محمد(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لـ ” إيفانكا ترامب ” وهي ترتدي زي نادي النصر، كما انتشر هاشتاج ” #إيفانكاتشجعالنصر_العالمي ” ، بالتزامن مع زيارة ” ترامب ” للمملكة.

وأطلق الهاشتاق ” مشجعو النصر ” ، وذلك بعد أن ارتدت ” إيفانكا ” الزي الأصفر، وهو زي النادي، وقام البعض بوضع شعار النصر على ” الزي ” الخاص بابنة الرئيس الأمريكي.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 18 دقيقة

فوتشوب واااااااااضح وضوح الشمس

[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 3 دقائق

فوتوشوب شبك الله بجهنم انت ومن يقوله هذه عالميه ماتحب الا العالمي

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