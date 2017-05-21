بالصور.. كشف حقيقة ارتداء «إيفانكا» زي نادي النصر - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. كشف حقيقة ارتداء «إيفانكا» زي نادي النصر
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لـ ” إيفانكا ترامب ” وهي ترتدي زي نادي النصر، كما انتشر هاشتاج ” #إيفانكاتشجعالنصر_العالمي ” ، بالتزامن مع زيارة ” ترامب ” للمملكة.
وأطلق الهاشتاق ” مشجعو النصر ” ، وذلك بعد أن ارتدت ” إيفانكا ” الزي الأصفر، وهو زي النادي، وقام البعض بوضع شعار النصر على ” الزي ” الخاص بابنة الرئيس الأمريكي.
تشكيلي[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 18 دقيقة
فوتشوب واااااااااضح وضوح الشمس
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 3 دقائق
فوتوشوب شبك الله بجهنم انت ومن يقوله هذه عالميه ماتحب الا العالمي