بالصور.. كشف حقيقة ارتداء «إيفانكا» زي نادي النصر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لـ ” إيفانكا ترامب ” وهي ترتدي زي نادي النصر، كما انتشر هاشتاج ” #إيفانكاتشجعالنصر_العالمي ” ، بالتزامن مع زيارة ” ترامب ” للمملكة.

وأطلق الهاشتاق ” مشجعو النصر ” ، وذلك بعد أن ارتدت ” إيفانكا ” الزي الأصفر، وهو زي النادي، وقام البعض بوضع شعار النصر على ” الزي ” الخاص بابنة الرئيس الأمريكي.

