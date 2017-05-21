شيخ الأزهر في " مغردون " يطالب زعماء العرب بالقضاء على الإرهاب و حياة كريمة للشعوب - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

طالب شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، قادة الدول العربية والإسلامية باتخاذ قرارات حاسمة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وضمان حياة كريمة للشعوب .

وقال الطيب في كلمته خلال ملتقى “ مغردون ” ، أن هناك موجةً عاتية من ثقافة الكراهية دخلت عقول الشباب المغرَّر بهم لتنفيذ خطة خبيثة.

وأضاف شيخ الأزهر، أن هناك فئة ضالة استغلت تأويلاتٍ وتفسيراتٍ منحرفة وأقوالًا فقهية وعقدية مرتبطة بنوازل بعينها، واتخذت منها نصوصًا محكمةً للتبديع والتفسيق ثم تكفير كل من يخالفها، و استغلت التقدم التقني الهائل في ترويج أفكارهم.