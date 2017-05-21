السلطات البلغارية توقف شاحنة بها كمية كبيرة من الهيروين قادمة من إيران - صحيفة صدى الالكترونية

صوفيا(صدى):

أوضح المدعي العام البلغاري، أن المخدرات نقلت من إيران إلى تركيا ومنها بلغاريا، مشيرا إلى أنها أفرغت ثم أعيد توضيبها مجددا لعدم إثارة الشبهات، لكون الشاحنات الآتية من إيران مصدر اشتباه لعناصر الجمارك.

ولفت إلى أنها أكبر كمية من المخدرات تضبط بلغاريا في وسيلة نقل واحدة، وعثر على المخدرات في نقطة حدودية بين بلغاريا ورومانيا، وكانت مخبأة بين كتل من الجص كانت متجهة إلى هولندا، وفقا للنيابة العامة.

يذكر أنه في إبريل الماضي، ضبطت السلطات في هذا البلد 214 كيلوغراما من الهيرويين في شاحنة إيرانية متجهة إلى هولندا أيضا.