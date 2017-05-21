بالصور.. الحريري يحرص على التقاط سيلفي مع ولي العهد وولي ولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حرص رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على التقاط سيلفي جمع بينه وبين سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف وسمو ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان في ختام اعمال القمة العربية الاسلامية الامريكية التي اختتمت اعمالها اليوم في العاصمة الرياض.

و يظهر السيلفي الذي التقطه رئيس الوزراء اللبناني جو الاخوة و المحبة الذي يجمع بين القادة الثلاث، والسعادة للإنجاز التاريخي الذي احتضنته العاصمة السعودية اليوم، بمدلولاته على المستويين العربي و العالمي، ونتائجه المثمرة على المملكة و المنطقة.