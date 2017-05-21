المغامسي: كهذا يمكننا ان نسد الطريق على المنظمات الارهابية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي ان سد الطريق على المنظمات الارهابية،لا يتأتى الا اذا فهمنا ديننا فهمناً صحيحاً.

وأضاف المغامسي، خلال مشاركته اليوم في منتدى مغردون الخامس انه لا ينبغي للعاقل ان يحرم الناس من خيره،بل يجب عليه المبادرة في رسالته بالأساليب الصحيحة.

و أطلقت مؤسسة مسك الخيرية اليوم ملتقى “ مغردون 2017 ” بفندق الريتز كارلتون، بمشاركة عدد من الشخصيات العالمية و العربية البارزة.