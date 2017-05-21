بالفيديو والصور.. مأدبة عشاء الرئيس الأمريكي في قصر المربع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو وصور نشرها إعلاميون لمادبة العشاء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، أمس السبت، تكريماً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته في قصر المربع.

وأظهرت الصور والفيديوهات المتداولة الأجواء التي صاحبت تناول طعام العشاء، ويظهر في الصور خادم الحرمين الشريفين يجلس وضيوفه على مائدة نصف دائرية، في حين كانت فرقة من الفنون الشعبية تصدح بالأناشيد السعودية.

وتبادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أطراف الحديث مع الرئيس الأمريكي وعائلته، وباقي الضيوف.