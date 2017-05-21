مانشستر سيتي وليفربول يحسمان التأهل لدوري أبطال أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حسم مانشستر سيتي وليفربول، اليوم الأحد، الصراع مع أرسنال على بطاقتي التأهل لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل، بعدما حققا فوزين كبيرين على كل من واتفورد وميد لسبره على الترتيب، ضمن مواجهات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميير ليج ” .

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه واتفورد بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب ” فيكاراج رود ” ، وبهذا الانتصار الكبير يؤمن رجال الإسباني بيب جواديولا موقعهم في المركز الثالث برصيد 78 نقطة، ليتأهلوا مباشرة لدور المجموعات في دوري الأبطال الموسم المقبل، ويتجمد رصيد ” الهورنتس ” عند 40 نقطة وينهي المسابقة في المركز السادس عشر.

كما فاز ليفربول على ضيفه ميدلسبره، الهابط رسميا للدرجة الأولى ” التشامبيونشيب ” ، بثلاثية نظيفة على ملعب ” أنفيلد رود ” ، ليعلن بطل أوروبا خمس مرات عن عودته رسميا للبطولة القارية بعد عامين من الغياب.

وبهذا الانتصار يرفع رجال الألماني يورجن كلوب رصيدهم من النقاط لـ 76 في المركز الرابع ليعلنوا عن عودتهم لدوري الأبطال، الغائب عنها الفريق منذ موسم (2014-2015)، عبر بوابة الدور التمهيدي، ولم تغير الخسارة في موقف ” البورو ” في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بـ28 نقطة.

وأنهى تشيلسي، البطل، موسمه باكتساح ضيفه سندرلاند بخمسة أهداف مقابل واحد على ملعب ” ستامفورد بريدج ” ، وأصبح رصيده 93 نقطة، فيما ظل سندرلاند في قاع الترتيب برصيد 24 نقطة، ويرافق ميدلسبره وهال سيتي للتشامبيونشيب.

وعقب اللقاء تسلم تشيلسي درع الدوري الانجليزي رسميا وسط أجواء احتفالية للاعبين والمدير الفني الإيطالي كونتي.

وواصل المهاجم الدولي هاري كين تألقه بعدما قاد فريقه توتنهام هوتسبر لاكتساح مضيفه هال سيتي بسبعة أهداف مقابل واحد على ملعب “كي سي ستاديوم ” .

وواصلت ماكينة الأهداف اللندنية هز شباك المنافسين بعدما سجل أربعة أهداف ” سوبر هاتريك ” في مباراة ليستر سيتي يوم الأربعاء الماضي ليتوج رسميا بلقب هداف المسابقة للموسم الثاني على التوالي برصيد 31 هدف.

وعزز ” السبيرز ” موقعهم في المركز الثاني في المسابقة برصيد 86 نقطة والتأهل مباشرة لدور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل، وتجمد رصيد هال سيتي عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر ويرافق ميدلسبره وسندرلاند للتشامبيونشيب.

وحقق أرسنال ” المنقوص ” فوزا صعبا على حساب ضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لواحد على ملعب ” الإمارات ” ولكنه لم يكن كافيا لمنح الفريق إحدى بطاقات التأهل لدوري الأبطال ليغيب الفريق عن البطولة للمرة الأولى منذ موسم (1999-2000).

أنهى ” الجانرز ” الشوط الأول متقدمين في النتيجة بهدفين حملا توقيع الإسباني هيكتور بييرين والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقتين 8 و27 على الترتيب.

ولعب الفريق اللندني منقوصا من لاعب منذ الدقيقة 14 بعد طرد المدافع الفرنسي لوران كوشيلني بالبطاقة الحمراء المباشرة.

ورغم هذا النقص لم يتمكن ” التوفيز ” سوى من تسجيل هدف وحيد عبر هدفاه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 58 ، بل أيضا تمكن أرسنال من تعزيز تقدمه بالهدف الثالث الذي سجله الويلزي آرون رامسي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

واقتسم كل من سانشيز ولوكاكو وصافة الهدافين برصيد 25 هدف لكل منهما خلف هاري كين، ورفع الانتصار رصيد أرسنال لـ75 نقطة ليحجز مقعده في دور المجموعات بالدوري الأوروبي الموسم المقبل، وفي المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 61 نقطة وينهي الموسم سابعا.

كما استعاد مانشستر يونايتد ذاكرة الانتصارات بثنائية نظيفة على حساب كريستال بالاس على ملعب ” أولد ترافورد ” .

وبات رصيد ” الشياطين الحمر ” 69 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ” النسور ” عند 41 نقطة في المركز الـ14.

ويستعد رجال البرتغالي جوزيه مورينيو لنهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل أمام أياكس أمستردام حيث أن الفوز باللقب سيكفل لهم مقعد في دوري الأبطال في الموسم المقبل، كما أنه سيعيدهم لمنصات التتويج القارية منذ آخر لقب في 2008 بدوري الأبطال.

وحقق ستوك سيتي الفوز بهدف نظيف خارج الديار على حساب ساوثامبتون على ملعب “سانت مارلادي ستاديوم ” .

وبات رصيد ” البوترز ” بهذا الانتصار 44 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند 46 نقطة وينهي المسابقة ثامنا.

وفاز سوانزي سيتي بهدفين لواحد على ضيفه وست بروميتش ألبيون على ملعب ” ليبرتي ستاديوم ” .

وأصبح رصيد السوانز 41 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد ” الباجيز ” عند 45 نقطة في منتصف الترتيب.

وفاز وست هام يونايتد على مضيفه بيرنلي بهدف مقابل إثنين على ملعب ” تيرف مور ” .

وأصبح رصيد ” الهامرز ” 45 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 40 نقطة وينهي في المركز الـ16.

وتعادل ليستر سيتي أمام ضيفه بورنموث بهدف لمثله على ملعب ” كينج باور ستاديوم ” .

وأنهى ” الثعالب ” الموسم في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة، فيما احتل بورنموث المركز التاسع برصيد 46 نقطة.